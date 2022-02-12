陸積極推動軍售阿根廷JF-17「雷電」戰機

阿根廷軍事代表團3月將訪中國，而這是雙邊防務合作協議的一部分，其中包括可能採購12架JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。阿根廷為了這軍購案，已從最新國家預算撥出6.64億美元（約185億台幣）。

據梅克通訊社（MercoPress）報導，相關消息是由阿根廷和印度國防消息人士所透露。而阿根廷駐北京大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）不僅促成阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）在訪北京期間，和中方簽署備忘錄，還和一直和中國軍事機構，還有中國航空技術進出口公司（CATIC，簡稱中航技）保持聯繫。

而牛望道幾個月前會晤中航技官員，據悉是全面國防戰略合作的一部分。中方並表示，願提供阿根廷中國與巴基斯坦聯手打造的JF-17戰機。隨後，中方國防官員對阿根廷進行了互訪。牛望道說，相關防務合作是里程碑。

儘管數十年來，在福克蘭戰爭（Falklands War）中有卓越表現的「幻象（Mirage）」戰機一直是阿根廷空軍的主力，但它們已於2015年退役。從那時起，阿根廷一直設法重振空軍，並採購先進戰機。

儘管阿根廷財務吃緊，缺乏資金，但主要原因仍在於英國在1982年的英阿福克蘭戰爭後，英國對阿根廷實施武器禁運。而在多數西方打造的戰機上，都普遍採用了英製彈射座椅，還有空中加油系統。

牛望道指出，中阿國防合作其實早在2015年阿根廷前總統基西娜（Cristina Kirchner）在位時便已展開。而現任總統費南德茲4日到北京，不僅是紀念中阿建交50年，出席北京冬奧開幕式，也在於加強兩國的政經和貿易關係。

報導指出，中國有興趣提供阿根廷現代JF-17戰機，是因為這可能打開未來南美洲其他國家軍售的大門。2015年時，阿根廷同意向中方採購一系列軍事系統。而價值估計達10 億美元（近280億台幣）的合約，涵蓋了軍艦，裝甲車和戰機。當時的阿根廷國防部長羅西（Agustin Rossi）證實，JF-17會在購物清單上。