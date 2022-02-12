「如果是你們會跟弟弟說嗎？」一名人妻在網路上訴苦，透露自己與老公一起逛夜市時，意外目睹弟媳疑似外遇，還緊牽著另名陌生男子，讓她好苦惱，不知道該如何解決。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，吐露10日晚間與老公一起逛夜市，她遠遠的就看見弟妹，正準備呼叫對方打招呼時，老公連連阻止她，而當她仔細一看，才驚覺弟妹身旁的男性並不是弟弟，但弟妹卻與對方緊緊牽著雙手，邊笑邊逛夜市。

原PO表示，她非常肯定該位男性不是弟妹的家人，而她撥電話給弟弟時，弟弟則回應她「弟妹在公司加班」，她聞言後腦中想法更複雜，當晚徹夜難眠；原PO也說，她不知道是否要向弟弟坦白，因為兩人才新婚半年，她很擔心弟弟為此受傷，但她老公卻認為該直接說，她實在拿不定主意，遂上網發文求助網友。

文章曝光後，不少網友在留言區獻策，「說吧，小錯不斷變大錯」、「說吧，至少長痛不如短痛，也讓你弟自己去想想該怎麼面對這件事」、「應該要說 如果有錄影更好」、「先拍照，找適當時機說」、「朋友不會管，如果是親人，我會說，而且還要拍照留證據」、「才半年快刀斬亂麻吧！」。