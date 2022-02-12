去年12月10日許姓嚮導帶領杜、羅2男前往台東縣海端鄉轆轆溫泉登山，11日溯溪時，許、羅2人遭溪水沖走失蹤， 2遺體在1個多月後尋獲，但是迄今2個月仍卡在水中石縫下，黑鷹直升機10日載運國軍水中爆破部隊人員前往勘查，但因水流湍急、溪水混濁，只好先行撤離，警方將再研議打撈方案。

為了打撈2具遺體，國軍兩棲偵搜大隊爆破隊人員於2月10日會同警方搭乘空勤黑鷹直升機前往轆轆溫泉探勘，但是因為溪水比春節前還湍急且混濁，一行人無法溯溪到遺體處，於11日先暫時撤回；台東縣警察局關山分局表示，會再召集相關單位討論，待溪水退了後再研議打撈方案。

據搜救人員透露，2人落水處有3個連續瀑布，2人在攀爬第3個瀑布時落水，遺體卡在第2個瀑布上方深潭，該處是落差型虹吸式水洞，入口比較大，出口卻被多顆石頭卡住，溪水可以出得來，人卻出不來，深潭下方多處水洞吸吸力強大。

去年12月10日許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子，前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，許、羅2男在隔日溯溪途中遭沖走失蹤，包括台東縣警察局、台東縣消防局、中華民國溯溪協會及台東縣海端鄉揹工等單位投入搜救，經過1個多月的搜救，透過水下攝影在2人落水處的深潭發現遺體，卡在約3米深的石縫間。

由於事故地點打撈作業非一般裝具所能執行，近日由國軍加入打撈行列；家屬原期待能在春節前將2人遺體帶回家，但因打撈困難，各單位束手無策，迄今已2個月，遺體尚在深山水潭中。