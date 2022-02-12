大陸知名投資人丁鵬10日在微信群內稱要培養兒子當渣男的育兒言論於近日被曝光，引發大陸公眾熱議。

被曝光的聊天記錄顯示，丁鵬稱要培養兒子當渣男，現在孩子初二，丁鵬給兒子手機裡存了有幾萬元，讓他請女同學吃飯，並稱兒子現在有兩個女友。還表示準備在明年帶兒子看A片，親自教育他，高中就可以睡女生，大學就生娃。他說自己一輩子太苦，三十歲還在讀書，不希望兒子也這樣。

丁鵬育兒言論曝光後引起了大多數大陸網友反感。丁鵬微博目前粉絲40多萬，他在1月31日發佈的微博內容時還稱：「春晚的第一個小品，三觀太有問題了。開出租車司機的老爸，將自己賣命的錢拿出來給兒子創業，這到底要表達一個什麼樣的觀點？」

事發後，丁鵬稱自己之所以被網暴，都是一幫女人受不了，而他自己一點感覺也沒有，會繼續做交易賺錢。

而在該微信群內，對於丁鵬的育兒言論，有群友輪番表示贊同。一名群友認為，丁鵬的言論很「勵志」，富一代、多生娃、多消費，是積極正面的言論。後面還有群友接連發消息稱，支持丁鵬的觀點。

丁鵬1992年畢業於東南大學電子系，獲得碩士學位；1998年畢業於東南大學自控系，獲得碩士學位；2001年畢業於上海交通大學計算機系，獲得博士學位。

他在2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資策略開發。2012年加入方正富邦基金，專戶部副總監，從事量化對衝產品的設計與開發。2014年3月加入東航金控，資產管理部總經理，從事全球資產配置。2017年進入私募領域，從事量化FOF的咨詢與培訓。

在2012年1月，丁鵬曾推出《量化投資-策略與技術》一書。