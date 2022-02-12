「美聯社」（AP）報導，消息人士透露，由於俄羅斯對烏克蘭的入侵「迫在眉睫」，美國將於12日宣布撤離駐基輔大使館，降低潛在戰火導致美國外交人員的傷亡風險。

西方情報官員告訴美聯社，美國國務院將於12日宣布撤離大部分駐基輔大使館人員，可能僅會留下少數官員；但為維持於烏克蘭的外交存在，近200名人員中，絕大多數可能不會離境，而是暫時前往靠近北約盟國波蘭邊境的烏克蘭西部區域，在盡量保持對烏克蘭的支持下，確保能於戰爭爆發時迅速撤離。

美國國務院拒絕對此消息置評。該部門先前已下令駐烏克蘭外交官的眷屬撤離，而由美國直接僱用、但對當地外交業務必要性較低的職員，也可「自願」離開；若此次升級為直接撤離大使館所有人員，將代表美國政府確實認為戰爭即將爆發。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日也已發出警告，稱目前留在烏克蘭將面對高風險與立即威脅，因為俄羅斯在對烏克蘭發動入侵時，可能會先以大規模空襲與飛彈打擊削弱該國軍事能力與士氣，容易造成當地「不論國籍」平民的死傷，而稍後的地面攻勢更將引發嚴重混亂，故呼籲目前身處烏克蘭的美國公民在24至48小時內儘速離開。

雖然美國已陸續向歐陸區域增兵，11日再宣布將尚未部署的第82空降師（82nd Airborne Division）剩餘人員派往波蘭，兵力約3000人，但美軍將不會進入烏克蘭境內作戰。