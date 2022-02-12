蔡英文總統的博士論文及學位爭議持續延燒，畢業於英國劍橋大學社會政治學碩士的民進黨前台北市議員童仲彥，近日被問及蔡總統論文問題，他表示，有人聲稱蔡英文的論文下載量爆漲突破5千次，他質疑，除了本國民眾，外國人也會好奇，蔡英文的論文到底寫多爛，所以也才會跟風去下載。

民進黨前台北市議員 童仲彥。(圖/中天新聞)

近日有網友引用童文薰律師的《童溫層》網路節目提供資料，並挖出第一時間PTT貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」，竟然比倫敦大學早一步發出了那篇聲明。

彭文正8日在其主持的網路節目《政經關不了》指出，倫敦大學的聲明在台灣引用的最早的源頭不是「中央社」，也非任何媒體，第一時間丟出訊息竟然是PTT貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」，發文時間是在台北時間2月3日中午12:00 (倫敦時間2月3日清晨04:00)，但是倫敦大學的那篇聲明是在台北時間2月3日下午15:45(倫敦時間2月3日上午07:45)才發表在網站上的。

彭文正指出，學校發文不可能在清晨04:00，校方選在倫敦當地時間2月3日上午07:45發表聲明，他覺得這動作很奇怪，通常大學官方聲明不會一大早發。彭質疑，台灣PTT貼出這篇文章，竟然比倫敦大學官網聲明提早三小時又45分發出。若童文薰律師資訊是正確的，他不懷疑這事件有人在背後操作。

【大新聞大爆卦中】論文聲明PTT比倫大快三小時四十五分 口試日小英工作中還去英國？ @大新聞大爆卦 20220211

對此，童仲彥12日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」表示，蔡英文的線上論文是後來才放上去的，當初LSE發出的信件是指收到蔡英文的要求，2018年才把資料補進去的，包括國圖的論文，都是後來才補進去的，況且論文的格式跟內容還有引用內容，完全飽受學界質疑，根本是學術界的笑話。

童仲彥續指，對於有人聲稱蔡英文的論文下載量爆漲突破5千次，他質疑，外國人也會好奇，蔡英文的論文到底寫多爛，所以也才會跟風去下載。