51歲性感女神鍾麗緹，是演藝圈著名美魔女，出道多年仍維持凍齡美貌和曼妙身材，而她從影多年最讓人印象深刻的角色，就是在電影《第六感奇緣之人魚傳說》中的美人魚扮相，清純又性感讓她被譽為「最美人魚」、「人魚公主」，近日她時隔28年再次重現當年造型，勾起粉絲無限回憶。

鍾麗緹今(12日)在微博發文，透露穿上美人魚衣服，在水裡游的時候，感覺又回到當年拍《人魚傳說》的日子，「時間過的好快啊，還是你們心中的小美嗎？」只見她穿上美人魚的服裝，跳下水展現優雅泳姿，影片中穿插當年她飾演的人魚小美模樣，勾起影迷滿滿回憶。

鍾麗緹身材依舊超兇。(圖／取自鍾麗緹微博)

鍾麗緹雖然已年過半百，但仍展現高超泳技，在水裡輕鬆翻身，還睜開眼睛對鏡頭獻吻，甜美笑容和當年的小美幾乎沒有太大變化，而她穿上緊身美人魚服裝，更加凸顯她凹凸有致的火辣身材，超兇上圍和纖細蠻腰加上渾圓翹臀，完美S曲線一點都不輸年輕的時候，反而更添成熟嫵媚的魅力。

而鍾麗緹宛如美人魚般的美麗姿態，讓粉絲都驚豔不已，紛紛留言大讚「還是這麼美」、「夢回人魚公主」、「雅雅姐是永遠的美人魚公主」、「心中唯一的美人魚，無人能夠替代」，她見粉絲熱烈的支持，也親回覆「謝謝你們一路對我的支持，愛你們喲」。

鍾麗緹重現當年美人魚扮相。(圖／取自鍾麗緹微博)

《第六感奇緣之人魚傳說》由鍾麗緹、鄭伊健主演，1994年上映後造成轟動，鍾麗緹飾演變成人型的人魚，和鄭伊健譜出戀曲，而她清純又性感的人魚扮相，至今仍深植人心。