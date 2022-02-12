新北愛幸福市集自2月11至15日連續5天在新莊宏匯廣場11樓浪漫登場。（經發局提供）

新北愛幸福市集自2月11至15日連續5天在新莊宏匯廣場11樓浪漫登場。（經發局提供）

新北愛幸福市集自2月11至15日連續5天在新莊宏匯廣場11樓浪漫登場。（經發局提供）

製造浪漫，放閃愛無限！新北愛幸福市集自2月11至15日連續5天在新莊宏匯廣場11樓浪漫登場，以「放閃愛無限」為主軸，規劃「幸福時尚」、「幸福飾愛」、「幸福紳仕」、「幸福好禮」等4大主題，共募集60個幸福攤位，一站式滿足婚禮必需品採購需求。

新北市製造幸福不遺餘力，特地在西洋情人節期間舉辦「2022新北愛幸福市集」，活動現場限量發放500條月老姻緣紅線，祝福全天下有情人終成眷屬，如果還單身的朋友們，也別難過，也許在轉角就有機會遇到牽手度過終身的另一半。另外新北市也推出早鳥贈禮方案，每天前50對的參觀民眾，將致贈設計款酒精奈米噴霧器1個。

經發局長何怡明表示，考量準新人籌備婚禮時，都會貨比三家，尋找優質以及符合夢想中婚紗、喜餅、飾品等，對於小資族的準新人來說，是結婚前一大挑戰。「2022新北愛幸福市集」除了提供婚紗、鑽戒、首飾及西服、禮餅等一條龍的服務，同步推出展場限定的「幸福大禮包」優惠方案，只要19800元就能獲得20張修片電子檔、12吋相本1本、謝卡一盒、20吋放大一張、新娘兩套拍攝婚紗（含妝髮）、新郎一套拍攝禮服（含妝髮），超優質好康，歡迎即將步入紅毯的準新人們趕緊搶好康。

除上優惠外，還提供結婚對戒現折萬元、量身訂製手工西服萬元有找等的破盤好康、新人們只要在新北愛幸福市集活動現場完成「婚紗攝影」加「新娘秘書」下訂，馬上享有現折1萬元的驚喜優惠，新北市政府也特別指派消費者保護官對參展廠商實施輔導，讓準新人們省更大、買得更放心。

活動期間每日定時會在主舞台區舉辦互動促銷活動，例如擲出的點數即代表購買商品可享有的優惠折數的「幸福骰子樂」，有機會免費得到1克拉的CZ鑽戒或閃亮CZ鑽耳環，還有舞台上競標的「幸福大競標」讓來逛愛幸福市集的準新人們滿載而歸，這麼多的好康，就是要展現新北市促進愛幸福經濟的決心。「2022新北愛幸福市集」活動持續至2月15日，歡迎市民朋友們蒞臨參觀，活動詳情請上「來趣新北金發局」粉絲頁查詢。