女星隋棠和先生Tony結婚後，陸續生下3個小孩，大多把時間放在陪伴孩子們成長上，還有經營她的副業，也令不少粉絲好奇何時能看她重回幕前；今（12）日隋棠在IG更新近況，透露為了拍戲開始在「台中long stay」，上傳素顏健身照，41歲狀態維持得不輸年輕妹妹，讓網友瘋喊「想巧遇」。

今日下午隋棠在IG發文，提到自己到台中long stay拍戲，第一天感覺就非常好，有陽光普照的天氣、吃著隨機選的健康外送、健身房器材齊全讓她很滿意，以及第一晚就睡飽睡好，讓她直呼是個「很棒的開始」。

隋棠因為工作到台中long stay，曬健身照洩41歲真實狀態。(圖/ 摘自隋棠IG)

隋棠也上傳素顏健身的美照，她把頭髮全部紮在腦後，上身穿著短版運動上衣，雙臂看不出一絲贅肉，鎖骨線條明顯，隱約還能看到她腹部的馬甲線，完全不像是生3寶、現年41歲的女人，狀態好極了；臉上沒有多餘的彩妝，就顯露好氣色，對著鏡頭微笑露出酒窩，更是迷人。

有不少粉絲得知隋棠在台中long stay，紛紛瘋喊「請問在台中哪裡可以捕獲也生的隋棠」、「期待巧遇」、「希望有機會遇到你們全家」、「想遇棠棠一家人」；還有許多在地網友推薦其他健康外送，想讓女神在台中工作也能很享受。