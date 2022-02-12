匯款百萬買礦機要求支付保證金 赫見200萬元中僅4000真鈔

北市31歲張姓男子，日前在臉書看到自稱「銘泉」的男子販售虛擬貨幣挖礦機，與對方談妥以45萬元人民幣交易後，張男先匯了30萬元人民幣、約台幣140萬元到對方指定的上海帳戶，並要求「銘泉」需支付200萬元保證金，待收到礦機後再退還，不料，張男10日發現收到的200萬現金中，僅有正反兩面、共4張是真鈔，其餘都是偽鈔，驚覺受騙趕緊報警。

北市警中山分局立即組成專案小組展開偵辦，11日待張男與對方再度交易，派員到民權西路面交處埋伏，一見到18歲陳姓男子又拎著一大袋保證金現身，立即一擁而上將他制伏逮捕，發現這次200萬元中，只有4張真鈔，其餘又都是偽鈔。

陳男供稱，日前在酒店遇到一名男子，對方問他要不要賺外快，他答應後沒過幾天，男子即交給他一袋現金，要他到指定地點交給張男，不知道裡面是偽鈔，否認參與詐騙。但警方懷疑他避重就輕，訊後，依詐欺罪嫌將陳男移送法辦，並擴大追查幕後其他詐團成員。