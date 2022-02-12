美國先前警告，俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭。美國總統拜登將在12日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

根據路透社報導，白宮官員表示，蒲亭方面原本要求雙方通話於14日進行，但拜登希望儘早。

拜登和蒲亭曾在去年12月通過兩次電話，雖然沒有突破性進展，但替雙方幕僚奠定外交基礎。兩人自此之後沒有通話，雙方外交人員則苦於找不到共同點。

美國11日戲劇性對烏克蘭緊張局勢提出警告，稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，可能會在幾天內發動空襲，示警「這些攻擊顯然能殺死平民，不論其國籍」，呼籲美國公民在48小時內儘速離開烏克蘭。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在華府告訴記者，目前集結在烏克蘭邊境的超過10萬俄羅斯大軍，可能在任何時間點發動入侵行動。

蘇利文也否決蒲亭基於中俄關係，絕不會在北京冬奧期間發動攻擊的猜想，稱進攻可能在20日冬奧閉幕前發生。

至於蒲亭是否已經做出最後決定要入侵烏克蘭，蘇利文並未給出明確答覆，僅表示不認為蒲亭已經作出任何最終決定，或不知道他是否已經作出任何最終決定。

他稱，「我們無法預測確切的決定」，但他明確表示美國正在為最壞的猜想做準備，包括烏克蘭首都基輔可能遭到「快速突擊」。

蘇利文發言之前，美國總統拜登和6名歐洲領導人、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU）領袖舉行會談，商討冷戰結束以來最嚴重的西方與俄羅斯危機。

一名美國官員表示，拜登將在12日與蒲亭會談。法國政府則說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也會在12日致電蒲亭。

蘇利文多次警告，俄羅斯可能面臨西方嚴厲制裁，並稱蒲亭想使其撤出東歐的北約，目前「比最近記憶中的任何時候都更有凝聚力、更目標明確，也更有動力」。

五角大廈宣布，美國將增派3000名美軍前往波蘭。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）致電烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），稱「美國一直堅定支持烏克蘭的主權和領土完整。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人在美國與歐洲領袖的團體電話會議結束後表示，各方「目標是要避免歐洲爆發戰爭」，但若莫斯科不讓步，「盟軍決心聯合對俄羅斯採取迅速的嚴厲制裁。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，制裁對象將為金融和能源部門。

俄國的海上武力，以及從全俄國集結的部隊目前已經包圍烏克蘭的南部、東部及北部。

克里姆林宮表示，俄國目標是讓北約同意永遠不讓烏克蘭加入北約，同時從已經結盟的東歐國家撤退，實質上要讓歐洲重回冷戰時期的勢力劃分。美國和其歐洲盟友則否決俄國請求，堅稱北約對俄國不會構成威脅。

讓緊張情勢更雪上加霜的是，俄軍和盟友白俄羅斯11日進行大規模聯合軍事演習，地點就在基輔北方，以及歐盟國境之外。

俄國國防部11日表示，俄國同時也在靠近烏克蘭邊境的黑海地區展開軍演。

根據挪威軍事情報局首長，俄國已經為大規模進攻烏克蘭做足準備，只需要克里姆林宮一聲令下。

歐盟已促請非必要員工離開烏克蘭，以色列也稱正在撤離外交官及其家屬，挪威則加入英國行列，呼籲公民離開烏克蘭。

各方不斷示警的同時，歐洲官員在外交方面的努力也未曾間斷。

法國總統馬克宏這週走訪了莫斯科和基輔，德國總理蕭茲在未來幾天也有相同行程，並將在莫斯科與蒲亭首次面對面談話。