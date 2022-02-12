達天宮虎爺已安然請回上香安座，並放鞭炮慶祝。（達天宮提供）

達天宮虎爺已安然請回上香安座，並放鞭炮慶祝。（民眾提供）

台中市50歲陳姓男子，疑因缺錢想「改運」，11日到梧棲草湳里達天宮涉嫌偷走土地公座騎虎爺，陳竊取前先膜拜擲筊，但都是「笑筊」，擲筊約20分才出現「聖筊」，不料，偷回家後腳疼痛，他自覺遭虎爺懲罰，加上警方已鎖定他，當天下午自行投案，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

達天宮總幹事柯長志表示，11日下午1時許，黃姓廟公發現虎爺神像不翼而飛，緊急報案，警方依監視器畫面展開追查鎖定嫌犯。從監視器影像中發現，嫌犯於作案前還點香膜拜，甚至多次擲筊，但都「笑筊」，擲筊約20分才出現「聖筊」，於是將虎爺神像竊取回家供奉。

陳嫌當晚7時許投案，坦承因缺錢想「改運」，得知達天宮虎爺很靈，於是偷了虎爺神像要回家膜拜，但到家後雙腳紅腫疼痛，加上警方已鎖定他，到醫院治療後，陳嫌自知難逃法網於是投案，警方訊後將他依竊盜罪嫌法辦。廟方指出，達天宮虎爺已安然請回上香安座，並放鞭炮慶祝。

梧棲達天宮供奉土地公已有175年歷史，地方傳說嘉慶皇帝遊台灣時，曾行經梧棲，由於狂風暴雨及海水倒灌被大水沖走，所幸被一位老人救上岸後，嘉慶皇帝對救命老人十分感恩，卻無從查出他身分，有天行經達天宮時，赫然發現殿上福德正神酷似老人，始知是土地公顯靈救他一命，受封為「護國大宰相」。