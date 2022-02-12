凱旋主幹管高難度的汙水取水作業施工難度高，工作人員需設法深入地下18米進行水中作業。（高雄市水利局提供／林雅惠傳真）

凱旋主幹管截取汙水送至水廠處理，跨區取水管線全長約5.9公里，除因行經輕軌、跨越前鎮河並緊鄰捷運紅線等重要設施導致施工難度高。（高雄市水利局提供／林雅惠傳真）

高雄第二座臨海再生水廠「臨海水資源中心」，於2021年底正式營運，主要供應臨海工業區廠商使用，初期日產3.3萬噸再生水，其中不可忽視的關鍵是於凱旋主幹管高難度的汙水取水作業，要在滿管水流快速極端危險條件下潛入鑿孔取水，取水作業國內首創，第一期取水量每日6.5萬噸，最大可達11萬噸。

高雄市政府水利局表示，為因應氣候變遷下的缺水危機，高雄必須有不靠天吃飯的水源！臨海再生水廠是全台第二座再生水廠，主要供應中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水大戶，挹注每日3.3萬噸之活水，總經費45.52億。

因其汙水區用戶汙水接管尚在推動初期，汙水量暫無法滿足再生水產製需求，經多方評估，最終擇定跨區從中區廠主要汙水管－凱旋主幹管截取污水，第一期取水量6.5萬噸／日，最大可達11萬噸／日，以產製所需再生水。

高雄市政府水利局汙水一科表示，施工單位跨區從中區廠主要汙水管的凱旋主幹管截取汙水送至水廠處理，跨區取水管線全長約5.9公里，除因行經輕軌、跨越前鎮河並緊鄰捷運紅線等重要設施導致施工難度高，還需設法深入地下18米之凱旋路主幹管，並於滿管水流快速之極端危險條件下潛入鑿孔取水，作業難度及風險性極具挑戰。

水利局指出，這項取水作業為國內首創，故執行團隊集結各方專業人員，各展超群技術與專業能力，從設計至施工共耗時18個月，關鍵的「穿鑿凱旋主幹管」，施工團隊克服了汙水能見度為零和水流強勁的高危險作業環境，歷經驚心動魄的50日潛水鑽孔作業，終於圓滿完成高難度的取水作業。

團隊實施高難度工程同時，也確保了既有污水管線、捷運、輕軌和各項重要設施系統之安全與運行，為國內汙水管線施工和維護技術創下新紀錄。