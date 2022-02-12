彰化縣政府經綠處去年12月起密集召開說明會，今年以來每周申請納管件數翻倍。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

經濟部前年3月頒布特定工廠登記辦法，納管大限將於今年3月19日到期，彰化縣9千家未合法登記的臨登工廠，已有4890家完成特登轉換納管，納管率達54％，核准納管件數達到全國第一。

針對2016年5月19日前縣內既有低污染未登記工廠，已申請納管有3396件、已核准2573件，合計原取得臨登轉特登工廠者，已完成納管數4890件。經濟部次長林全11日特別南下彰化拜會表示肯定，並呼籲加速輔導另4成多的工廠業者，把握最後一個多月時間，申請納管。

彰化縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平說，推估目前應納管而未納管工廠仍有3、4千家，去年12月起就密集召開地方說明會，呼籲業者趕緊提出申請，今年1月中以來，平均每周都有85件，是去年每周36件的2倍多。

他呼籲業者盡快先提申請，後續問題待提改善計畫時，再進一步與地主或兩代經營者間內部溝通處理；縣府也將加強各地方公所合作，針對面積較大的廠房，以工商普查方式，提供相關資訊、表格給尚未申請的業者。

副縣長林田富指出，縣府編列500多萬元專案委外，並增補4名人力，提升縣內輔導納管績效；林次長拜會時特別強調限期倒數計時，絕不會再延後，期限後將加速查處未登記工廠，違規事實確立後，將可依《工廠管理輔導法》勒令停工、執行斷水斷電作業，呼籲符合資格廠家業者務必盡速申請納管，方能安心經營，改善生產及周遭環境，共同維護我們的家園。