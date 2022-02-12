麥當勞漢堡深受不少人喜愛，不過有些隱藏菜單竟連店員都不知道，一名女網友表示，她每次到麥當勞都會點「漢堡」，但很多店員聽到反而一頭霧水，只能反覆解釋好幾次，才能買到想吃的漢堡，不少網友也驚呼「居然還有這個隱藏漢堡」。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，每次到麥當勞點餐時他都會說「我要漢堡，最便宜的那種」，但店員都聽不懂她在說什麼，就算重複好幾次，對方還是一頭霧水，她只好改口說要一份吉事漢堡不加起司，才成功點到該餐點，讓她相當委屈。

麥當勞隱藏版漢堡，一個只要30元。（圖／翻攝自麥當勞官方網站）

實際上，從麥當勞官方網站可見，這款漢堡的名稱就叫「漢堡」，是麥當勞隱藏版的經典口味，內含一片牛肉、洋蔥、酸黃瓜、芥末醬和番茄醬，一個只要30元，但因為點此漢堡的人不多，且名稱容易搞混，所以不少店員聽了反而一頭霧水。

不少網友看了也驚呼，「我在麥當勞打工過我居然也不知道」、「居然還有這個隱藏漢堡」、「多知道一個麥當勞的冷知識」。也有苦主回應，「我也愛吃這個，以前菜單就寫漢堡兩字，每次講漢堡也一直被問什麼漢堡」、「我也會點欸，我也覺得好吃，但是都要解釋好久」。

另外有饕客建議，「講30元的漢堡就不會錯了，上週才點過」、「我都說單點一個普通漢堡」、「以後直接給他看照片就不用溝通那麼久了」、「自助點餐機去點心項目內找就有，我家也超愛買的」。