俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊張，成近期全球關注焦點。外交部長吳釗燮11日接受印度CNN英語新聞視訊專訪時指出，我國密切關注烏東情勢，尤其聚焦在中國是否在西方盟國無暇兼顧之際趁機侵犯台灣。

吳釗燮說，美國正努力與歐洲等民主國家合作穩定局勢，如果俄國進犯烏克蘭將面臨嚴重經濟制裁。我國密切關注俄羅斯與烏克蘭在烏國東部地區日益升高的緊張情勢，尤其聚焦在中國是否在西方盟國無暇兼顧之際趁機侵犯台灣。

吳釗燮強調，我國無法認同以武力或複合式威脅等方式破壞現狀與安全穩定，任何國家的主權獨立或領土完整都應該受到尊重。

正值「四方安全對話」成員外長在澳洲墨爾本集會之際，吳釗燮也表示，台灣樂見全球最大民主國家印度透過該平台與美國、日本、澳洲夥伴合作，鞏固亞太地區的民主及經濟發展。由於區域安全是QUAD成員共同關切議題，希望QUAD未來進一步加強安全面向的討論，相信在理念相近國家密切合作下，將可有效因應當前地緣戰略變化的各項挑戰。

在台灣與印度關係方面，吳釗燮指出，近年來雙邊關係發展日益密切，印度政府及人民對台灣展現更為友好的態度。吳釗燮對其推特發文經常受到印度友人歡迎表示感謝，強調雙方人民對彼此的瞭解及好感提升，是兩國深化交流的重要基石。

吳釗燮說，台灣與印度簽署的投資保障協定已為雙邊合作奠定良好基礎，將持續推動雙方在農業、對抗疫情、醫療、半導體、教育等領域的合作。他舉例說明，目前台灣在印度各大學設立24所「台灣教育中心」（Taiwan Education Center），提供印度學生學習優質華語資源，目前印度在台留學生約2500人，其中就讀博士班近1000人，這些優秀人才將有助雙方進一步交流。