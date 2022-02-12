2022年新北市平溪天燈節首場活動12日在平溪國中登場，新北市長侯友宜邀請美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同施放20呎「福虎」主燈。為了快速辨識有無通行證，新店警分局今年也以「貼紙辨識法」，提前在文山、靜安路口及文山路、石碇交流道口管制。

為了快速辨識有無通行證，新店警分局今年也以「貼紙辨識法」，提前在文山、靜安路口及文山路、石碇交流道口管制。（新店警分局提供）

新店警分局表示，106線道為前往平溪天燈節會場重要道路，途中會經過深坑以及石碇交流道，將遇到民眾前去宜蘭遊玩車流。為此新北市政府警察局新店警分局不敢大意，特別在文山路、石碇交流道口、文山、靜安路口及石碇雙溪口規劃了綿密交通管制及疏導措施以及利用監視器系統掌握活動當日各路口車流狀態，以利第一時間加派警力疏導。

值得一提的是，為了快速辨識有無通行證，新店警分局今年也以「貼紙辨識法」，提前在文山、靜安路口及文山路、石碇交流道口管制。領有通行證或平溪、石碇、坪林區居民身分證的民眾，將會被貼上貼紙，後續再經過管制點時員警即憑目視貼紙放行，不會再攔車查證，以增加效率。新店警分局在此也呼籲民眾多利用活動接駁公車或火車等大眾交通工具前來會場一起共襄盛舉。