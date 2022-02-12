《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中文版海報。（車庫娛樂提供）

人氣日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，故事劇情主要講述獲得「能閱讀所觸及之人內心」魔法的30歲處男．安達（赤楚衛二 飾），以及對安達抱有好感的帥哥同事．黑澤（町田啓太 飾），2人之間擦出的愛的火花，在最後他們終於心意互通，畫下完美結局。《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》將會帶來日劇之後的全新故事，讓粉絲可以親眼見證這場戀情的走向。

電影版將會帶來全新故事，將延伸電視劇版交往結局後的故事，在2人戀情逐漸穩定、沉浸在幸福的每一天時，安達突然收到來自公司的調職通知。雖然這是可以挑戰想做的事情、夢寐以求的大好機會，安達卻必須調職到距離1200公里遠的長崎分公司，為了彼此著想的安達與黑澤，兩人的思緒開始交錯，發展成遠距離戀愛的他們，也開始考慮起兩個人的未來。

中文版海報12日曝光，海報中可看見穿著西裝身處辦公室中，再次將耳朵貼近黑澤內心的安達，讓人相當期待兩人的辦公室戀情發展；除了大家熟悉的辦公室裝扮，海報中也可以看到兩人身著居家服展現出休閒的一面，兩種完全不同的情境，看似也表現出安達與黑澤之間關係的進展變化，令人更加期待這場純情度100％的戀情發展。

除了公開全新劇情之外，全新角色也跟著曝光，除了安達在長崎分公司的新同事外，安達與黑澤的雙親也將會在電影版中登場，更能夠看見成為戀人後的2人更進一步的關係，令人相當期待，該片將於4月8日與日本同步在台上映。