陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍日前專程到金門拜會觀光處長丁健剛，雙方達成規畫校友周周出團重返英雄島，一起帶動金門觀光的共識。（金門縣府觀光處提供）

今年邁入第5年的「金門老兵召集令」活動獲得熱烈回響，縣府觀光處今天與陸軍官校專修班校友會會師，敲定未來號召「周周遊金門」8人就出團，明（13）日首發團搶先跨海登陸，期待以小團旅遊突破疫情障礙，迎來金門觀光旅遊的新頁。

去年12／15圓滿結束的「2021金門老兵召集令」，2個月活動期間吸引3509名老兵重返英雄島，同行親友更有1萬2047人，估計創造2億7502萬餘元經濟產值。其中9成2還希望舊地重遊，大家相約今年再見。

縣府觀光處說明，陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍日前專程到金門拜會觀光處長丁健剛，雙方達成規畫校友周周出團重返英雄島，一起帶動金門觀光的共識。蔣成龍理事長今天進一步宣布，首發團8人將於明天搭機到金門。

丁健剛表示，今年「老兵召集令」預定10／15至12／15舉辦，系列活動包含九宮任務獲好禮、支援烈嶼師動員令、親友津津樂道、就是邀再來、民防自衛隊迎賓閱兵、軍事據點選美等6項外，也推出常年性老兵返金旅遊推廣活動，包含據點升旗活動、「獅山徵砲友」砲操體驗、老兵年會在金門、祕境軍事據點回訪等4項。各項活動細節將陸續公布。