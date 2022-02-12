臉書超夯直播主丟丟妹（李明珊）有亮眼外貌和34E傲人身材，在賣貨時自然又豪邁的風格意外受到廣大網友青睞，還被封為新一代「直播帶貨天后」；年初丟丟妹才因在直播中情緒失控引起討論，今（12）日又突然宣布「無限期停播」，讓網友討論炸了，還有人跳出來爆料收到過期商品，沒獲得後續處理。

丟丟妹隨著知名度越高，直播時請來助陣的明星也一個比一個大咖，泰籍網紅娘娘、藝人郭子乾、天團5566和男歌手周湯豪都曾現身直播間，丟丟妹年紀輕輕就會賺錢又有眾多人脈，令不少網友刮目相看，更擄獲許多叔叔阿姨們的青睞。

丟丟妹突然宣布無限期停播，引起網友熱議。(圖/ 摘自丟丟妹臉書)

而丟丟妹在過年期間都很神秘，臉書粉絲專頁最後一則貼文，是除夕夜她PO出漂亮自拍和家中年菜，還不忘祝福粉絲發大財，喊話「丟丟很快就準備好囉」；丟丟妹也終於在今日更新臉書，但令百萬粉絲們詫異的是，她只寫下簡短5字「無限期停播」。

在停播消息曝光後，馬上引起網友熱情討論，更有不少人跳出來爆料，在過年前收到失溫壞掉的商品，丟丟妹小幫手說年後會處理，至今傳訊息問進度卻被已讀不回，現在又看到停播消息，相當無奈；但仍有粉絲力挺丟丟妹，「丟妹不會拋下大家的」、「所有的直播主都很辛苦、壓力大，無處可以說，讓丟丟妹好好休息放鬆，她會出現的」。