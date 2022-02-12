美國好市多（Costco）是個神奇的賣場！當所有公司都在追求毛利率逐年成長之際，好市多只賺6.5%的毛利率，卻能給員工高於沃爾瑪的薪水及福利，很多高階主管都從低層做起，一待就是30個年頭，美國《財富》雜誌（Fortune）形容，這家公司的企業文化就像「邪教組織」，員工一進來就死忠付出，不想再離開。 對於好市多不以賣東西賺錢，而是以會員賺錢，帶給小米創辦人雷軍很大的震撼，他在一場論壇上也提到，好市多的商業模式給他在經營小米上有很大的啟發。

陸媒虎嗅網報導，雷軍曾在演講中表示，好市多任何一個商品只掙1%到14%，他們控制毛利率只想「賺少一點」，平均毛利率只有6.5%，這和很多企業的想法非常不一樣。

「美國一家大型連鎖超市，只需要6.5%的毛利率就能打平，這是多麼了不起啊！」雷軍指出，好市多只鎖定美國中產階級的5000萬人，要掏出這些人口袋裡一半的錢，只服務於精準的客戶群；而且賣場裡只有3500種商品，每件商品都是老闆精挑細選、自己用過的，不僅便宜品質又好，希望顧客不用看價錢，直接挑了就走。

「大家一定好奇毛利率只有6.5%怎麼生存？員工怎麼漲工資？股東怎麼拿回報？」雷軍一句話破解「羊毛出在羊身上」，他認為，好市多獲利超級穩定靠兩大祕器，一是發行信用卡，信用卡收益佔總獲利的1/3，還有接近70%的營業利益來自會員費的收入。

報導指出，雷軍表示，當我們整天都在想怎麼不斷地提高毛利率的時候，是不是進入了一個怪圈，導致在中國市場上買到的東西越來越貴，怎麼解決這個問題呢？他最後建言，必須下功夫做全產業鏈的整合，唯有這個大膽的創新才有機會把成本控制在合理的範疇。