這週三(9)，西班牙王室宣布國王菲利佩六世(Felipe VI)採檢新冠呈現陽性後，王后雷蒂西亞(Queen Letizia)被迫取消後續行程。然而，閉關24小時經過相關檢測確認沒事後，王后身穿一襲黑色碎花長裙公開露面，昨日恢復行程來到醫院參觀，整體造型優雅又端莊，再次令人眼睛為之一亮。

Queen Letizia of Spain confirms husband King Felipe is doing 'very well' after testing positive for Covid-19 https://t.co/Uasocv6jNC — Daily Mail Online (@MailOnline) February 11, 2022

Queen Letizia was looking chic in Massimo Dutti dress and Carolina Herrera stilettos while visiting the Proton Therapy Center at Quironsalud Hospital in Madrid 🖤 #QueenLetizia pic.twitter.com/EkqZyiKg5P — Mr. Quijada (@UnaiQuijada) February 11, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，夫妻倆原定9日與巴爾幹半島國家波赫(Bosnia and Herzegovina)總統賢伉儷共進午餐，卻因國王確診而被迫取消。不過幸好王后雷蒂西亞檢查確認無大礙，一天後隨即展開後續行程。11日王后參觀了位於馬德里一家質子放射治療中心。可以看到，她穿上2019年由西班牙服飾品牌Massimo Dutti設計的連身長裙，黑色的絲質布料，上頭朵朵米色碎花點綴著，俐落的剪裁，單穿一件長裙更散發春意盎然的氣息。王后腳上搭配的則是Carolina Herrera的駝色絨面宮廷鞋，一頭波浪大捲髮隱約可見一對金色耳環時不時勾人眼球，更襯托出大地色系妝容的和諧感，優雅又仙氣十足，簡直是出鏡率最高的行走衣架子。

西班牙王后雷蒂西亞這次的行程展現自己母愛爆棚的一面，她參觀了質子治療中心內部各設施，有機會與兩名患者的母親交流，過程中王后更蹲下身子溫柔的撫摸孩子們的頭，畫面相當溫馨。行程結束時王后也向大家報平安:「我很好，不用擔心。」

繼日本皇室三笠宮瑤子女王染疫，歐洲各國王室也陸續傳出有成員確診新冠，包括在西班牙國王確診前，丹麥王室才宣布女王瑪格麗特二世（Margrethe II）也中獎。報導指出，西班牙國王最快下周三就能康復回到工作崗位上。