HowZ今舉辦《帶光者》記者會暨簽唱會。（迷音樂 Me Music提供）

HowZ今（12日）舉辦《帶光者》記者會暨簽唱會，一開春隨即迎來出道以來首次體驗，HowZ坦言很緊張，「第一次用像藝人的身分面對大家，和以往表演跟活動的感覺不太一樣」，農曆年前他忙於宣傳新專輯，經常沒按時吃飯，因而暴瘦6公斤，如今放了2個禮拜年假，他雖每天狂吃，但體重卻只回升1公斤，目前仍僅59公斤。

昨活動特地邀請金曲新人？te壞特擔任嘉賓，HowZ表示自己是小粉絲，一直都有聽她的歌，是在校園演唱一直碰到，才鼓起勇氣打招呼，2人也有私下留IG；都單身的2人，是否有來電？HowZ笑回：「我還不知道她的外表是怎樣，所以我不知道，因為我沒有看過她的眼睛，跟她聊天會不知道要看眼睛還是看眼鏡。」逗得現場媒體哄堂大笑。

？te壞特透露，第一次跟HowZ在後台聊天時，自己緊張得一直往後退，HowZ當時還心想是不是不禮貌，聊起對？te壞特的印象，HowZ則表示：「印象最深刻的是，每次遇到她都是不同的眼鏡，每次都在偷偷觀察她的行頭，因為都很好看。」單身2年的HowZ，情人節將會推出〈See me on the moon〉MV，屆時將會和粉絲一起度過，至於理想型？HowZ表示：「喜歡氣質、獨立一點的，現在主要想衝工作，對方要有自己的事情做。」