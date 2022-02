HowZ今舉辦《帶光者》記者會暨簽唱會。(迷音樂 Me Music提供)

HowZ今(12日)舉辦《帶光者》記者會暨簽唱會,一開春隨即迎來出道以來首次體驗,HowZ坦言很緊張,「第一次用像藝人的身分面對大家,和以往表演跟活動的感覺不太一樣」,農曆年前他忙於宣傳新專輯,經常沒按時吃飯,因而暴瘦6公斤,如今放了2個禮拜年假,他雖每天狂吃,但體重卻只回升1公斤,目前仍僅59公斤。

昨活動特地邀請金曲新人?te壞特擔任嘉賓,HowZ表示自己是小粉絲,一直都有聽她的歌,是在校園演唱一直碰到,才鼓起勇氣打招呼,2人也有私下留IG;都單身的2人,是否有來電?HowZ笑回:「我還不知道她的外表是怎樣,所以我不知道,因為我沒有看過她的眼睛,跟她聊天會不知道要看眼睛還是看眼鏡。」逗得現場媒體哄堂大笑。

?te壞特透露,第一次跟HowZ在後台聊天時,自己緊張得一直往後退,HowZ當時還心想是不是不禮貌,聊起對?te壞特的印象,HowZ則表示:「印象最深刻的是,每次遇到她都是不同的眼鏡,每次都在偷偷觀察她的行頭,因為都很好看。」單身2年的HowZ,情人節將會推出〈See me on the moon〉MV,屆時將會和粉絲一起度過,至於理想型?HowZ表示:「喜歡氣質、獨立一點的,現在主要想衝工作,對方要有自己的事情做。」