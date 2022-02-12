韓劇《酒鬼都市女人們》的衍生實境秀《山友都市女人們》，由劇中3位女主角李善彬、韓善伙、鄭恩地出演， 首次的綜藝竟是以登山為主題，相當考驗，她們要在節目中登韓國許多的名山，韓善伙是3人中最有登山經驗的人，被推舉為隊長帶領大家登頂，體力較差的李善彬更先警告提醒姊姊們「自己在山上會常常躺下」，更預言一定會掉隊，鄭恩地、韓善伙聽完都表示不會等她，讓她著急地對著姊姊們瘋狂撒嬌，希望她們不要丟下自己先走，耍賴的模樣相當可愛。

3位的首次挑戰，是在零下10幾度的氣溫下登上1567米的太白山，一開始輕鬆地邊走邊拍照聊天，過一會李善彬就先沒了力氣，雖然很有興致，但也抵不過體力上的折磨，精神開始渙散，李善彬在面對前方無窮無盡的步道階梯時，已經累到無法站直、氣喘吁吁的她只能手腳並用，用爬的來前行，退化像爬蟲類一樣行走，貼心的鄭恩地一直走在最後陪著李善彬，更一直鼓勵她，推她往前，走在最前方的韓善伙嘴上說著「就把他扔了不管吧」，卻還是走回去牽著她，終於在伴隨著李善彬的哀號跟喘氣聲，花費快4小時總算登上太白山頂欣賞美景，節目最終目標是比太白山要高上許多的漢拿山，也讓網友邊看邊跟著擔心李善彬這體力到底能不能成功。

節目中，李善彬看著美景很有感觸「這以後想要跟我愛的人一起來」，讓鄭恩地回嗆「所以你不愛我們」，李善彬則含糊回「愛啊愛啊」，更自嘲「這我能回答嗎」，雖沒有明說愛人是誰，但李善彬與李光洙認愛時大方，在節目中跟姊妹聊到關於感情態度也都相當自然，節目組更開玩笑問「是因為愛的人就是理想型嗎」，鄭恩地表示理想型跟愛的人往往不太一樣，李善彬也認同的說「這話非常正確」。

下集預告中，疲憊的李善彬、韓善伙、鄭恩地下山後住進節目組安排的房子休息，3人用家庭卡拉OK大肆唱歌、喝酒，隔日一早特別嘉賓「Super Junior」崔始源就來拜訪，常常被3姝瘋狂無厘頭的表現嚇傻的始源，才到門邊嘴上就唸著「已經不敢進去了」，3個睡眼惺忪的女生看到始源也相當驚訝，4人將一同上山玩雪，又將會發生什麼爆笑又精彩的故事呢？節目每週六中午在愛奇藝國際站更新。

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