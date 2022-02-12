六都選戰將在年底登場，近來頻傳衛福部長陳時中可能代表民進黨參選台北市長，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，若沒有其他人的民調高於陳時中，陳時中被徵召參選的機率很高，但陳時中要參選台北市長，必須面對市民對防疫政策的不滿，以及對於市政問題的掌握兩大問題，且他還可能是在參選的人當中對市政最不熟悉的，未來的競選之路充滿考驗。

郭正亮今天(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，因為台北市沒有初選，大家預期是總統蔡英文看內部參考民調拍板，最重要的是要有人的民調顯著高於陳時中，否則要擋住陳時中參選的態勢不容易，有人做過民調，陳時中還是小幅領先前交通部長林佳龍。

郭正亮指出，陳時中代表民進黨參選台北市長的機會很高，「我認識的英系支持他」。不過，陳時中要面對的問題，有防疫政策在台北的引發不滿，和對市政議題不夠熟悉，因為台北市議員厲害的人非常多，如果講錯就會叮得滿頭包，需要時間學習，且自己曾幫助過前總統陳水扁和現任市長柯文哲競選台北市長，當初人家光熟悉市政就花半年，「市政比國政還麻煩」。

郭正亮認為，在市政議題的掌握上，黃珊珊占便宜，因為她是副市長，而蔣萬安沒有負責任何部門，可以認真籌組市政團隊，但陳時中沒辦法，現在籌組市政團隊很奇怪。這種情況至少拖到4月，假設陳時中5月宣布參選，一下就要熟悉市政，成為候選人後，「人家問你，你回答得來嗎？」講錯就會失分，這是他的另一種風險。三個候選人當中，他對市政最不熟，很容易出錯，後面還有很多考驗，不要只看現在的民調，競選過程陳時中失分的機率很高。