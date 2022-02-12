全聯漫威公仔成品曝光後，低劣的作工與品質被網友罵翻，在臉書與PTT負評如潮，更有人揶揄英雄們「活像被圍毆過」、「剛出車禍」。(圖／爆廢公社)

量販龍頭全聯日前推出超級英雄總動員活動，只要顧客消費滿400元，就能獲贈一個漫威吸盤公仔，一推出就吸引許多漫威迷前往消費，但有網友開箱後看到實品傻眼，直呼醜到不行，狂酸「誰拿誰尷尬」。

全聯的超級英雄活動開跑，相關社團立刻出現熱烈討論，但實品品質慘不忍睹，從美工到上色可說極為敷衍，負評不斷，還有網友整理了顧客們拿到的公仔成品，將結果PO在臉書《爆廢公社》，諷刺「全聯號稱花兩億元授權的超級英雄總動員，全聯不尷尬，尷尬的就是客人了」。

不少網友也開酸：「誰可以告訴我奇異博士發生什麼事了」、「美國隊長是出車禍嗎」、「剛被圍毆完就裝箱了」、「淘寶貨都比這精緻多了」、「漫威看到不會發火嗎」、「原來是復醜者聯盟」、「這種品質跟我說花2億」、「我眼睛業障重」、「我到底看了什麼」、「超級英雄看起來就跟通緝犯沒兩樣」。就連全聯官方臉書也都被憤怒網友灌爆。

對此全聯緊急做出回應，表示公仔為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作難免會有瑕疵品，消費者有疑慮可使用客服專線申訴，經確認後可更換產品。