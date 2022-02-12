保養步驟中加入精華液的步驟能讓保養效果更有感，近日RéVive、香緹卡、reveel、伊麗莎白雅頓、Tunemakers、COVERMARK、AHC推出精華新品，為疲勞暗沉的肌膚充飽電，呈現彈潤透亮的膚況，維持肌膚年輕狀態。

▍1.RéVive Bio-3激活安瓶精華

全新RéVive 「Bio-3激活安瓶精華」，是首支集結RéVive三款獨家專利成份的精華液，使肌膚無負擔速效更新與代謝，有效修護受損肌膚及角質層，減緩肌膚細小血管破裂等因素所造成的損傷修復，幫助填補肌膚皺摺、緊實，提升肌膚保水度，並幫助促進膠原蛋白增生，同時維持肌膚彈潤透亮，維持肌膚年輕狀態。

RéVive Bio-3激活安瓶精華。（邱映慈攝）

▍2.香緹卡極緻純金賦活日夜安瓶

香緹卡2022年推出「極緻純金賦活日夜安瓶」，這款日間安瓶可為肌膚注入珍稀充沛能量，改善肌膚失衡與發炎狀態，特別添加彷彿有「細胞快充」效果的賦活綠微藻，為疲勞無力的肌底細胞快速充電，深層注入青春能量，更添加針對光老化(數位藍光與紫外線)傷害的3款高效植粹精華與酵素與新一代傳明酸，從源頭抑制黑色素活性、阻斷生成機制，再修復已形成傷害，為後續保養開啟高效吸收新里程。

香緹卡極緻純金賦活日夜安瓶。（邱映慈攝）

此系列最令人讚賞的就是蘊含黃金的珍稀極致能量，日間安瓶除了添加明星成分「黃金七胜肽」，更搭配歐美抗老保養新星「補骨脂酚(植物性類A醇)」，能同步高效刺激5大膠原蛋白增生，由於是天然植粹成分，卻擁有A醇般的抗老逆齡功效，亦無須擔心刺激與光敏感的副作用，特別適合敏弱肌膚以及白天使用。

香緹卡極緻純金賦活日夜安瓶蘊含黃金的珍稀極致能量。（邱映慈攝）

▍3.reveel德國理妍美朵魔力露

說到快速急救保養，絕對不能不提德國理妍的美朵魔力露，此款零負評精華液噴霧，可以當作補水與膠原蛋白噴霧，隨時隨地補充使用，同時也能當作定妝，讓妝後肌膚不只服貼、更為膨盈Q彈。小小一罐裡面蘊含滿滿高親膚性的膠原胜肽、可溶性膠原蛋白分子、植物幹細胞和天然保濕因子，能迅速在想要的部位補充膠原蛋白和水分，快速填滿肌膚儲水效能，讓臉蛋立即平滑豐盈、水嫩透亮，還能嘗到飽滿的感覺。

reveel德國理妍美朵魔力露。（圖／品牌提供）

▍4.伊麗莎白雅頓光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊

伊麗莎白雅頓全新升級的「光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊」含五大美白成分相互加乘，包含維他命C改善膚色不均與肌膚暗沉；沒藥醇有效滋潤同時亮白肌膚；蘭撒果樹樹葉從根源擊退黑斑；薑根幫助均勻膚色並消除斑點疤痕，並抵抗環境中的危險因子；蛇麻草幫助改善肌膚整體狀態，散發健康明亮的氣色。

伊麗莎白雅頓光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊。（圖／品牌提供）

全新第二代智慧追蹤淨白科技，高科技膠囊包裹技術，類GPS的智慧科技精準追蹤黑色素源頭，並阻斷其生成，經實驗證實能有效改善現存的黑斑、曬斑、泛紅與膚色不均，提升黑色素抑制力，肌膚更加明亮透白。

▍5.Tunemakers日本酒發酵保濕原液、蘆薈保濕調理原液

TUNEMAKERS渡美推出兩款純天然植萃、vegan-friendly原液保濕新品，「日本酒發酵保濕原液」無酒精、無色素、無香料，日本酒的原料成分中富含胺基酸及麴酸，除了麴酸是日本保養界視為重要的抗皺成分，修護撫平細紋，抑制黑色素生成，具有抗老化與勻亮膚色的效果之外，另一個成分胺基酸更是蛋白質、膠原蛋白生成的重要元素，可促進肌膚新陳代謝、同時也具保濕效果，使肌膚提高保水度維持肌膚潤彈，有效改善膚色暗沉無光彩。

Tunemakers日本酒發酵保濕原液。（圖／品牌提供）

「蘆薈保濕調理原液」採用100%嚴選沖繩有機蘆薈，以科學技術萃取高濃度原液(高濃度200：1，即200kg蘆薈果肉萃取1kg原液比列)，讓保養事半功倍，小分子萃取吸收快，滲透肌底深層補水，由內而外維持潤澤，有效達到鎮定日曬肌膚不適，舒緩退紅。

Tunemakers蘆薈保濕調理原液。（圖／品牌提供）

▍6.COVERMARK激活亮眼抗皺精萃

COVERMARK「激活亮眼抗皺精萃」透過專利成分「粗糠柴萃取物」與「視黃醇」革命性的組合，相互作用之下，促使膠原蛋白和彈性蛋白生長，重建真皮層的結構。此外，COVERMARK獨家技術「複合型視黃醇系統」將水性成分「粗糠柴萃取物」、油性成分「視黃醇」層層交疊，實現完美的滲透力，將美容保養成分順利送進角質層後，慢慢釋放，讓美容成分發揮最大效用，從肌底根源改善問題，維持眼周彈潤飽滿的狀態，讓眼周恢復活力，降低視覺年齡。

COVERMARK激活亮眼抗皺精萃。（圖／品牌提供）

▍7.AHC超能A醛賦活緊緻精華

AHC「超能A醛賦活緊緻精華」含超能A醛抗老因子，強效抗老，抵禦老化痕跡、全面提升膚況，另有「高機能肌肽」維持肌膚彈力、「沒藥醇」改善肌膚暗沉，絲滑精華乳質地一抹瞬吸，旋轉真空壓頭設計，精準取量且保存精華成分活性，讓保養成分協同運作，抗老更全方位、更有感。