荷蘭將在3月舉辦市議員選舉，2名分別15歲及16歲的少年成立政黨登記成為候選人；不過由於法令規定出任市議員須成年，因此就算勝選也無法就職，但「志向遠大」讓他們曝光度大增。

荷蘭國務委員會近日裁定，一名15歲男孩可以成為候選人參選市議員，立刻成為社群媒體矚目焦點。

據「大眾日報」（Algemeen Dagblad）2月9日報導，來自荷蘭溫特斯威克市（Winterswijk）15歲的魏坎普（Lev Weikamp）和16歲友人赫明（Oliver Heming）一起成立正面黨（Frontale），並參加該市將在3月16日舉行的地方選舉。

其中魏坎普從政遭到母親反對，並認為不聽管教，但最高行政法院近日裁決未成年人成為候選人，並不須經過父母或監護人的明確許可，因為如果父母限制未成年子女登記參選，將違反憲法保障的參選權。

不過魏坎普及赫明雖名列市議員候選人名單，但他們恐怕還是暫時無法正式踏入政壇。

荷媒報導因為選舉法令規定，當選人在被任命為新議員時必須成年，關鍵是一開始任命時就須符合成年，若當選人在任命日期後一天符合年齡規定也無法取得席位，因此即使2人等到18歲成年生日時也無法自動取得席位。

這2名少年明知無法就職卻執意參選的行動成為討論話題，有網友為他們加油，鼓勵堅持下去，這一屆不行，那就等下一次；但也有網友批評他們太年輕，根本不懂政治事務，趕快去累積人生經驗再說。也有人說16歲可以成立政黨，卻沒有投票權不是很奇怪嗎？

赫明先前另曾接受荷媒訪問時表示，2人是去年開始對政治變得非常感興趣，也相互討論同意什麼，不同意什麼，最後認為不妨成立政黨；初步以市議會為開始目標，未來再往國會及更高職務前進。