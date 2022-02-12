央視今天（12日）報導，中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊裝備試驗鑒定規定》，並自2022年2月10日起施行。

據報導，《規定》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想、新時代軍事戰略方針，著眼有效履行新時代軍隊使命任務，全面聚焦備戰打仗，深刻把握裝備試驗鑒定工作的特點規律，科學規範新形勢新體制下裝備試驗鑒定工作的基本任務、基本內容和基本管理制度，是軍隊裝備試驗鑒定工作的基本法規。

報導指出，《規定》共11章56條，按照面向部隊、面向實戰的原則，規範了新體制新編制下軍隊裝備試驗鑒定工作的管理機制；著眼裝備實戰化考核要求，調整試驗鑒定工作流程，在裝備全壽命週期構建了性能試驗、狀態鑒定、作戰試驗、列裝定型、在役考核的工作鏈路；立足裝備信息化、智能化發展趨勢，改進試驗鑒定工作模式，完善緊貼實戰、策略靈活、敏捷高效的工作制度。