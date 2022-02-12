台中市大甲區渭水路一處透天厝傍晚發生火警，消防人員抵達後佈線搶救， 61歲葉姓屋主在廚房明顯死亡，24歲兒子雙手燒燙傷送醫，這起火災造成1死1傷，起火原因待火調科調查釐清。

台中市消防局獲報後派遣幼獅、大甲、外埔分隊，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員22名，由幼獅分隊分隊長楊喻翔帶隊前往搶救。

消防人員抵達後，發現住家1樓有火舌竄出，立即佈線搶救，目前火勢已撲滅，確認屋主葉男於現場明顯死亡，同住兒子則雙手燒燙傷，該火災造成1死1傷，大甲警方於現場進行交維，並通報鑑識人員到場採證。