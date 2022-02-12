去年底在彰化埔鹽鄉因造型像極了安全帽而爆紅的近百年榕樹，成為網友們朝聖的拍照熱點，網友於年節時期造訪「安全帽樹」，發現安全帽的造型變了，竟然變成了花椰菜的造型。

「安全帽樹」修剪後變成「花椰菜」，有網友表示「過年新氣象，剪一下髮型啦」。（圖/翻攝~~我愛鹿港小鎮~~）

一張造型像安全帽的百年榕樹，去年底在網路上爆紅。這棵位於彰化縣埔鹽鄉的近百年榕樹，因來往的大卡車、貨櫃車經過，經年累月的切削出這副如安全帽的模樣。民眾去年底將這有趣的榕樹外表拍攝放在網路上，引起許多討論，陸續吸引許多民眾前往當地拍照、打卡，與「安全帽樹」合影拍出可愛的網美照。

有網友將照片後製加工畫成人戴安全帽的樣子。(圖/翻攝自爆料公社)

據《ETtoday新聞雲》報導指出，由於大榕樹的枝枒長到對向車道，怕危及來往路人行車安全，年節期間彰化縣府派員修剪。村民表示難得的打卡景點沒了，非常心痛。

彰化縣埔鹽鄉一棵「安全帽樹」去年底意外爆紅，年節期間彰化縣府做修剪，形貌從安全帽樹變得像埔鹽鄉重要農作物花椰菜。（中央社）

不少網友看到「安全帽樹」變成了花椰菜留言表示可惜，但也有網友樂觀看待任表示「過一年就會長回來了」、「這下子變綠色雷神之錘」、「過年新氣象，剪一下髮型啦」；也有網友表示「這樣很好啊，就不會有神經病跑去路中間拍照了」。

不少網友看到「安全帽樹」變成了「花椰菜」留言表示可惜，但也有網友樂觀看待。（圖/翻攝~~我愛鹿港小鎮~~）