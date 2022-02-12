北港顏思齊圓環的「開台400年大航海時代顏思齊」浮雕漫畫。（周麗蘭攝）

巷弄燈區邀請在地文史工作藝術家蔡享潤以油紙傘、花布傘創作，取「傘」諧音祈盼疫情快快退散。（周麗蘭攝）

前身是自來水廠的「水道頭文化園區」，花燈主題為「孕育」、「希望」、「生機」。（周麗蘭攝）

「巷弄燈區」留有懷舊古早味的電動花燈、鼓仔燈。（周麗蘭攝）

2022燈會北港燈會6大光環境今（12日）在北港顏思齊圓環舉行啟燈儀式，以「開台400年大航海時代顏思齊」浮雕漫畫展現360度的光影特色；其實6大展區的巷弄燈區春節9天連假已試燈，吸引不少多民眾慕名前往賞燈。

今年北港燈會主題「原鄉在北港─相癒北港，希望嫣然」，共有6大光環境，把整個北港市區都是燈區，包括水道頭文化園區、十角水塔、顏思齊紀念碑、老街巷弄、朝天宮、街道光環境等。

今晚啟燈儀式由副縣長謝淑亞主持，縣議員黃文祥、蕭慧敏、黃美瑤、北港代理鎮長蕭美文出席。

文化觀光處長陳璧君表示，為避免人潮過於集中，打造6大光環境，其中北港朝天宮由國際燈光大師周鍊透過光雕技術打造成巨型花燈。「巷弄燈區」留有懷舊古早味的電動花燈、鼓仔燈，並邀請在地文史工作藝術家蔡享潤以油紙傘、花布傘創作，取「傘」諧音祈盼疫情快快退散，融合在地文化、宗教及歷史創作。

前身是自來水廠的「水道頭文化園區」，花燈主題為「孕育」、「希望」、「生機」；主燈池呈現「珠光月下」，象徵媽祖的聖意珠簾流淌在北港，其餘還有有幻彩萬花筒、彪森境等光影藝術；縣定古蹟十角水塔也被布置為光雕秀主角。

陳璧君說，今年燈會傳達遊客「相遇北港、相癒彼此」的期盼，從12日至28日晚上6時至7時30分還有限量贈送虎年小提燈活動。

此外，2月14日情人節晚上6點水道頭文化園區將舉辦「浪漫情人夜‧虎哩幸福」活動，活動現場開放30對情侶一起創意熱舞「我站在雲林」，即可獲得精美小禮物。