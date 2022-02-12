「男人到底在想啥？」一名女網友在臉書上投稿，透露她年前下體有些感染便去看婦產科，豈料男友卻因為看診醫生是男性，便認為她「髒了」，還提出分手，讓她超級傻眼。

女網友在臉書粉專《靠北女友my girl》投稿，透露過年前她因故下體感染，某日下班後去婦產科看診，結果，前男友得知替她看診的醫生是男性，便氣得對她大吼大叫，狂指責她為何找男醫生看診，還說「妳這樣就髒了！」、「妳是白癡嗎？」等語，最後丟下一句，「我們分手吧，我不能接受妳這種女人。」她便突然在年前恢復單身。

原PO加碼分享前男友的荒唐事蹟，有次她生理期痛到站不穩，最後請假打算去看醫生，豈料男友仍然堅持要找女醫生，載著她繞了整整2小時都無所獲，害她在該日半夜又跑去急診，經醫生診斷為骨盆腔發炎且卵巢膿瘍，住院3天才恢復健康，替她看診的醫生還數落她「下午就來說不定沒那麼嚴重」。

原PO也在文末表示，結束這段感情她一點都不難過，在下班後她買了一大袋鹽酥雞與2公升裝的家庭號汽水，一個人開心的在租屋處吃著，慶祝自己單身。原PO更提醒網友若身體不舒服一定要去看醫生，別因醫生的性別而延誤就醫。

文章曝光後，迅速引起網友熱議，不少網友表示，「恭喜分手，祝福妳隨便下一個都比他好千萬倍」、「恭喜離開達爾文進化還沒被淘汰掉的類人類」、「真的很沒品欸！髒屁啦！這種心思的他才骯髒」；還有網友歪樓表示，「搞的我明天也好想買鹽酥雞來吃 天啊」。