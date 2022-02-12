前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於美國通貨膨脹創40年來新高，而根據CNN民調，拜登從去年12月的51％，跌到目前剩41％。前民進黨立委郭正亮認為，拜登經濟學有問題，不了解什麼叫通貨膨脹。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增高達7.5%，遠超原先預期的7.2%，續創近40年來新高；10年期美債殖利率一度漲至1.986%，逼近2%大關。

美國勞工部周四（10日）公布，1月CPI年增高達7.5%，遠超原先預期的7.2%，續創近40年以來新高；而排除劇烈波動的食品、能源價格後，核心CPI月增0.6%、年增6%，亦高於市場預期的0.4%、5.9%，顯見通膨不見好轉，持續惡化，

對此，前民進黨立委郭正亮昨（11）日在中天電視政論節目《頭條開講》認為，美國總統拜登預估錯誤，去年底還跟國會表示，（通膨）到今年6月會迅速下降；但現在改口，要到年底才會大幅下降。

郭正亮也酸拜登經濟學有問題，拜登認為工資在上漲，顯示拜登不了解什麼叫通貨膨脹。因為工資一但開始上漲，表示後面還有一波（通膨）。譬如現在7.5％，工資如果上漲，就會拉動整體上漲，因為老闆不可能只漲工資不漲物價，因為還是要賺錢，就會轉嫁到消費者。所以現在7.5％，如果工資繼續上漲，就有可能漲到10％以上；（通膨）高點可能還沒到。

郭正亮披露，美國平均一戶人家每個月要多花250美元，對於中低收入戶來說，就是很大的負擔。未來可能看到失去房屋的人增多，或是沒有錢生活的人也會增多。也因此，即使CNN對於拜登還算友善，但根據CNN民調，拜登去年12月是51％，現在跌到41％。