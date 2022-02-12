蔡英文總統「論文門」爭議多年，而近日英國倫敦大學網站一篇聲明指蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位沒有問題，引發各界關注。資深媒體人彭文正看到知名主持人鄭弘儀與其他人在節目中對蔡英文論文風波的評論後，建議他好好看看美國資深記者Bob Woodward所撰寫的《All the Presidents Men》一書。

彭文正11日在臉書上PO出一段鄭弘儀與幾位來賓在政論節目《鄭知道了》中談論「論文門」事件的影片，他並表示，建議鄭弘儀去好好看看美國資深記者Bob Woodward所撰寫的《All the Presidents Men》一書，看看美國的媒體人是如何揭發總統人馬的權力無限上綱，如何在政治壓力的阻撓下，與政界一次又一次的攻防，最終挖出了全球最高權力核心的腐臭。

彭文正指出，在事件爆發時，時任美國總統尼克森多次出面說謊，所謂的權威機構（事實上是涉案機構）認證就是事實嗎？如果是這樣，今天尼克森不會下台，歷史也將被政客改寫。

此外，對於總統府發言人張惇涵表示，蔡英文的論文是「真的假不了」，彭文正日前也在臉書上回嗆，張惇涵好像忘記了，2013年斯里蘭卡媒體踢爆該國前總統兒子沒有獲得LSE學位，LSE先是否認，持續遭踢爆後，才緊急認錯！同時，彭文正也在另一篇貼文中指出，「三個倫大圖書館都沒有妳蔡大小姐聲稱1984年繳交的博士論文，這叫做嚴謹？」