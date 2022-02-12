李姓男子騎機車墜落丹大林道，消防人員發動救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

李姓男子騎機車墜落丹大林道，消防人員發動救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投林管處開放兩輪車行駛丹大林道後，以發生數騎機車摔倒事件；來自台南市的39歲李姓男子，12日騎機車行經丹大林道18公里處，墜落20多公尺深的山谷，警義消動員搜救，將他送到竹山秀傳醫院急救。

南投縣消防局12日上午10點接獲黃先生手機報案，指稱39歲李姓男子，於丹大林道18K處連人帶車摔落邊坡，急需救援。

南投縣消防局第3大隊接獲通知，立即啟動山域救援機制，派遣信義消防人員4名、義消8名、林務局人員1名及民間搜救人員1名，並搭配勤務車1輛、救護車1輛及搜機車4輛前往救援。

由於丹大林道道路崎嶇，車輛只能到達14K處，後續路段經人員分組後，以步行或騎乘搜救機車方式，前往事故地點，約下午1點到達現場，經檢視傷者狀況，發現傷患意識清楚，肢體多處擦傷左手腕及髖骨疑似骨折，經初步包紮及骨折固定後，立即使用山搜獨輪車，以人力接駁方式，將患者運送下山，並於下午2點42分到達救護車停放點，立即載送到竹山秀傳醫院急救。

近期已發生數件丹大林道機車摔落邊坡事故，南投縣消防局提醒山友，丹大林道道路崎嶇難行，沿途坍方落石，民眾路況不熟騎乘機車相當危險，為確保生命安全，請勿輕易騎機車前往。