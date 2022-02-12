2022年六都選戰人選，中央疫情指揮中心指揮官陳時中被點名是代表民進黨參選台北市長人選之一，但陳時中日前在行政院記者會表示，他的態度很清楚，他是政務官，也是指揮中心指揮官，一切以政務為重，現在必須心無旁騖地處理相關政務，相關政務沒有告一段落，他絕對不會有其他思考」。針對民進黨的台北市長人選，資深媒體人黃揚明爆料說，綠營內部有一股力量希望陳時中去選台北，但據一份未曝光的民調，1月時，前交通部長林佳龍的支持度還贏陳時中一點點；他甚至稱這是一份很微妙的民調。

黃揚明12日在政論節目《新聞大白話》中透露，綠營內部有一股力量希望陳時中選台北，所以他們不斷勸進林佳龍選新北，據他的了解，目前林佳龍不愛台北以外的選項。

黃揚明還爆料說，最近應該會有一份民調出來，他聽聞該份民調，是12月份、1月都有做調查，他發現了一個現象，12月份做民調時，是在1218公投之前，而1月做民調時，則是在台中第二選區補選之後，這段期間林佳龍的角色，是去輔選代表民進黨參選的林靜儀；林佳龍那段時間有曝光度，那次民調可明顯看到，如果陳時中、林佳龍兩個去比，林佳龍民調上升、陳時中下降，林佳龍還贏陳時中一點點。這是一份很微妙的民調，因為林佳龍、陳時中還沒正式表態，可是林佳龍在黨內互比這部分，並不輸陳時中。

黃揚明指出，該份民調也顯示，台北市長選舉若是三腳督，除了蔣萬安、黃珊珊，民進黨如果是拿陳時中、林佳龍來比較，林佳龍落後一點，但在誤差範圍內，這也是林佳龍作為出場的一個依據。因為林佳龍這段時間比陳時中更有優勢的是，沒有中央疫情指揮中心的包袱，林佳龍現在是無任所大使，這職務一點都不重要，他若要參選，只要鎖定目標並表態就能往前衝；但對陳時中來講，他的難處在於，他在政務官和指揮官這個位置上，不好宣布參選，他得要有一個台階下。