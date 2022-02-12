南投縣文化局依循「新春開筆」傳統年節禮俗，12日邀請書畫名家齊集揮毫，以文會友同時運筆轉機，以文化迎春，展現南投縣人文薈萃的特色。

副縣長陳正昇也為近兩年獲縣府公告認定「傳統工藝暨文化資產保存技術」的保存者授證，共有黃煥彰、林清河、林國隆、張春能、李建章、林秀鳳、劉興澤、涂素英、黃啟祥、陳景林、馬毓秀、林喜美、高雪珠、蘇素任、葉基祥共15名，在手工紙、南投陶、竹編、天然染色、賽德克織布、竹雕、傳統家具修復細木作等各傳統工藝領域的技術保存者，獲頒縣府登錄證書。值得一提的是傳承廣興紙寮丶發揚傳統手工紙技藝有成的黃煥彰藝師，不幸於月前辭世，由其女兒黃琪代領證書，最受各界惋惜。

陳正昇指出，新春開筆是重要的傳統禮俗，文化局克服疫情阻礙，將「虎嘯年豐新春文薈」辦得精簡卻不失隆重，尤其邀請26位藝文界代表，透過書畫新春心境，除了回顧過往、增長智慧，更能展望未來，也凸顯南投藝文界向心力。

「虎嘯年豐新春文薈」匯集藝文界翹楚，包括前縣長林源朗、李轂摩、簡銘山、謝坤山、蔡友、程錫牙、姚淑芬、游守中、黃義永、王輝煌、賴威嚴、廖述麟、張宗林、許民盛老師、唐龍才、林清鏡、洪助誠、陳恆聰、黃昭祥、吳明晃、林富源、劉志欣、洪森熙及林進達等人都共襄盛舉。

最後，陳正昇與文化局長林榮森，發送新春福袋給參加的民眾，祝福大家新的一年，虎虎生風幸福滿滿。