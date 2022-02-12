科技部因應政府2050淨零排放目標，邀請全國環境工程相關領域專家學者，在惠蓀林場舉辦「以循環經濟為本之淨零排放」會議，針對碳捕存再利用、生質能利用減碳、及循環經濟主軸，進行研議凝聚共識，形成具有策略措施的建議，做為技術發展的基石。

環境永續與淨零排放是產官學研各界列為重要發展的項目，政府也宣布國內朝2050淨零排放目標邁進，如何減碳成為各界共同努力的目標。

清華大學教授董瑞安丶東海大學副校長張嘉修，分別說明負碳技術在國際與國內發展趨勢，也邀請多位國內環境工程領域重量級學者針對3項主軸議題，與目前國際發展現況與國內路徑規畫，進行深入淺出的討論。

暨南大學科技學院，發展在地化的循環經濟技術已有多年，具有知名度且榮獲多種獎項，最近也與南投縣環保局及農委會合作，將茭白筍殼資源化。

暨大先將茭白筍殼中，高價值的化妝品成分豆甾醇抽出後，再將餘料轉換成生物炭，用於農業回歸水質淨化及土壤改良，是淨零排放成功的案例，也解決農業剩餘資材露天燃燒的問題，創造學校丶南投縣政府丶農委會及農民多贏的局面，更是典型的負碳技術。

暨大科技學院院長蔡勇斌，率專家學者前往茭白筍農場參訪；由土木工程學系主任陳谷汎簡報，說明暨大科技學院與農民在茭白筍產業，環境友善性提升共同努力的成果。

蔡勇斌強調，科技學院USR團隊在水沙連地區深耕多年，希望區域發展的同時也能落實聯合國永續發展目標。

董瑞安表示，此次「以循環經濟為本之淨零排放」規畫藍圖，經兩天集思廣益成果豐碩，配合暨大場域的實際參訪，讓環工教授對循環經濟與淨零排放，在區域的落實有更深刻的了解，有助於環工人未來在相關議題的著力與推動。