該名女網友第一次抽血，拿到贈品「好神拖」，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

受新冠肺炎影響，民眾捐血意願降低，各地捐血中心血庫存量告急，曾有一名女網友發文表示，自己第一次捐血就拿到了超讚贈品「好神拖」，讓網友也直呼好羨慕。如今該篇貼文再度引起網友討論，有不少人留言分享各地捐血活動，呼籲大家挽袖捐熱血。

一名女網友2020年在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她到台中五湖園生命智慧園區祭祖，剛好該園區正在舉辦抽血活動，便挽起衣袖一起參與。第一次捐血捐的她提到，自己抽了250c.c.的血，拿到了贈品「好神拖」，讓她相當興奮，也好奇「常捐血的大家，拿過最好的捐血贈品是什麼？」

貼文一出不少網友直呼好羨慕，「我捐了幾十次，從沒拿過這麼好的贈品」、「怎麼有這麼好的禮品，羨慕」、「我去捐血只拿到牛奶、餅乾跟護士的微笑」、「超好的，我幾乎都是牙膏不然就是餅乾跟牛奶」。

也有網友分享過去捐血時拿到的精美贈品，「拿過最好的是全家500元禮卷」、「我之前捐血250cc，4公斤米一袋，農會再贊助高麗菜一顆，大黃瓜兩條，紅蘿蔔兩根，茄子四條」、「之前捐500c.c.抽到19吋液晶螢幕」、「我弟拿過一條吳郭魚」。