桃園購物節自去年11月開始後，主打天天抽電動機車、周周抽汽車、壓軸抽千萬好宅，雖然碰到疫情攪局，抽獎暫停，登錄數一度趨緩，但消費總額累計已在8日突破100億元，經發局有意將原訂15日截止的登錄期限延長至4月，在疫情趨緩後搭配1萬份「200元換2000元」好市券加碼，再拚重振經濟。

桃園購物節自去年11月5日起推出，只要在桃園市單筆消費滿500元的發票上網登錄，就能得到1組抽獎號碼，1000元可得2組抽獎序號，單張發票最高上限可得600組，特約店家加乘2倍序號，推出以後每日登錄金額約1億元，可惜年初因桃園機場群聚案延燒到桃園市，衍生多條傳播鏈，經發局宣布「天天抽」及「周周抽」等振興活動，上月26日全面暫停。

但桃園購物節發票登錄仍持續，雖然因為疫情趨緩剩2／3，平均每天登錄金額仍有7、8000萬，尤其農曆新年1月27日至2月2日期間，活動網站瀏覽點擊率達到全站最高峰，2月8日正式突破100億，截至11日已累積291萬筆發票、金額達103億4408萬餘元。

經發局長郭裕信指出，原訂發票登錄期限至2月15日，但目前還有手機、電動機車、重機、汽車、禮券及租車券等多達210個以上獎項還未抽出，以及逾1500萬的青埔好宅以及逾1100萬元的小檜溪好宅將於壓軸抽出，因此發票登錄將延展至4月，另1萬份的「200元換2000元」好市券加碼方案也將搭配重新推出，希望在3月中後陸續推出振興方案，將視疫情於適當時機宣布重新啟動。