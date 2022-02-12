桃園春節專案期間有31家防疫旅館，住房率達9成，近日陸續下降，但仍維持4成住房率，隨著15日移工專案啟用，將有23家、1494間房提供給移工專案，平均房價在2500元，市府也要求群聚案例或房間數特別多的，要自費聘請感控人員加強防疫作為。

「桃園防疫旅館沒有退場問題！」觀旅局長楊勝評說，春節入境高峰結束，各地防疫旅館漸退場，但桃園身為國門第一線，平均每天仍有1400間房間使用中、住房率逾4成。

楊勝評說，除1間是因應春節專案特別專案使用已回歸，其餘30家、3277間，仍持續做防疫旅館，因應勞動部15日起將啟動第二階段移工專案引進，有23家防疫旅館、1494房間有意願收住移工，房價約落在1500元至4600元不等，其中僅2家、101間超過2500元，其他10家、807間都在2000至2500元，另外11家、586間則在1500至2000元之間，收費價格比照國人，但因移工並沒有政府1天1000元的補助，23家飯店收入也將稍減。

楊勝評不諱言，因移工無法自主健康管理，「14＋7」天都要在防疫旅館度過，等於要關21天，若以平均每日房價2500元計算，聘用移工成本將大增約5萬2500元，但因產業缺工問題嚴重，詢問度超高，考量桃園外籍移工數量逾11萬3000人，占全國約16％，短期內房間需求量龐大，初期以提供工作地在桃園市的產業類移工雇主為優先，社福類則不受限，後續則視使用情況再進行滾動調整。

另7家仍專屬保留給國人不收移工，市府也要求群聚案例或房間數特別多的，要自費聘請感控人員，加強防疫作為，並規畫3月1日後陸續安排醫護團隊至防疫旅館協助居檢期滿前的PCR採檢工作，做好管控避免發生群聚。