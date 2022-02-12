瑞格薩（右）登機前向媒體比讚致意。（范揚光攝）

索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）訪問團12日晚間搭機離台，瑞格薩登機前雖然沒有發表談話，但仍向在場媒體舉手比讚致意，外交部亞非司長楊心怡也專程前來送機。

訪問團成員除了外長瑞格薩外，還包括財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed）等人，8日抵台後除了晉見蔡英文總統，還與外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、海巡署長周美伍及農委會主委陳吉仲等官員會面，就雙方經貿交流及海巡合作等議題交換意見。

台灣與索馬利蘭2020年相互設處後，是否建交引發各界關注，瑞格薩11日在記者會中表示，他不明白為什麼各位堅持台灣跟索馬利蘭一定要有外交關係，「我認為雙方已經是最高層級的關係，不論是否有外交關係，實質上這段關係已經是最好的了」，間接否認雙方將會建交的傳聞。