一名美國男子古茲曼(Jose Manuel Guzman)因意外得知自己有個遠在瓜地馬拉的親妹妹，將她接回美國後兩人便同居，卻意外演變成妹妹兼炮友的亂倫關係。某天，意外發現妹妹竟然對他不忠，還帶了陌生男子到自己地盤亂搞，按捺不住的佔有欲使他一氣之下拿了按摩棒和球棒殺死妹妹。

Texas man sleeping with his own sister kills her after she has sex with another man, prosecutors say https://t.co/42bHqNi1My pic.twitter.com/lvgICHcxiZ — New York Post (@nypost) February 11, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日郵報》(Daily Mail Online)11日報導，古茲曼某天早上醒來時發現疑似有外人來訪家中，猛然一看，驚覺妹妹跟一位陌生男子躺在同張床上還發生了性行為。心中的怒火實在壓不住了，古茲曼一氣之下拿了他的按摩棒朝妹妹揮去，這還不夠，之後又抓了一根球棒猛烈敲擊，沒多久受害者一命嗚呼沒了心跳。事後地板上留下大批血跡。報導指出，古茲曼曾試圖清理混亂現場想要湮滅證據，不過等到警方抵達衝進門逮人時，古茲曼早已逃走。

檢察官指出，現年32歲的古茲曼是來自瓜地馬拉的美國合法居民，從3歲開始就一直住在美國德州(Texas)。不久前得知原來自己有一個親妹妹遠在瓜地馬拉，兄妹倆相遇後決定同居，兩個人便長期發生亂倫行為。前科累累的古茲曼還曾於2017年犯下家暴和持有毒品的罪刑。然而，這次古茲曼依舊沒那麼幸運躲過法網，警方依殺人罪嫌將他移送法辦。