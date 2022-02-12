不少人趁新年外出走春，而一名網友表示，他日前把車停在新竹城隍廟附近的停車場，但繳費時才發現，該停車場在春節期間的收費不同，卻只以小立牌公告，害他誤會費率，質疑店家變相詐欺。而文章曝光後，多數網友全都不挺，認為停車場有公告，原PO自知理虧還想公審別人。

這名網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，稱為了避開春節人潮，10日時他與朋友一同前往新竹城隍廟逛街吃飯，他將車停在附近一處平日每小時計價40元、假日每小時計價60元的停車場。

原PO表示，而他在停車場排隊繳費時，前方等候的三組客人聽到收費金額都很困惑，其中一組女性客人停了約5小時被收費550元，收費亭的阿姨見狀才不耐煩解釋「春節期間每小時收100元」，他才驚覺費率與入場時所見的告示不同。

原PO發出停車場入口的照片，指控黃圈處的收費立牌很不明顯。（翻攝臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

原PO還貼出一張停車場入口的照片，只見橫向的告示燈牌上標示平日與假日的收費金額，但仔細一看，下方的桿子還凸出一塊紅色告示牌，上頭寫著「春節期間1//29至2/15，停車收費調整為每小時100元」，讓他直呼標示超不清楚，有變相詐欺的嫌疑。

原PO也在文末表示，他知道自己不長眼，但還是想發文提醒網友不要被招牌騙到，可以自行考慮要不要去該處停車。

結果文章曝光後，多數網友全都不挺原PO，紛紛留言回應，「老實說，標示牌不算小也算顯眼了！......還有，元宵前本來就都算春節了」、「他過年加錢的告示牌是放在入口耶，這樣沒看到不能怪別人吧！還說人家詐欺...嘖嘖~」、「就像你自己說的，是你沒注意到，人家他有公告，車停進去時沒看到，人走出來時總會看到吧！就在出口旁不是嗎？！」