前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

台北市長選舉將於年底舉行，各界都十分關注選情走向和各陣營可能推派的候選人，三大熱門人選蔣萬安、陳時中、黃珊珊近期頻頻浮上檯面。前民進黨立委郭正亮在政論節目告訴徐巧芯一個大秘密：陳時中選台北市，國民黨比較放心！

衛福部長陳時中雖被綠營視為參選台北市長最強棒，一直沒表態是否參選，直到接受綠媒專訪時才鬆口不排斥，強調現在以防疫為重，看到隧道曙光才會離開。

不過，資深媒體人黃揚明今（12）日在《新聞大白話》在爆料，根據一份1月未曝光的民調，如果陳時中、林佳龍兩個比，林佳龍的支持度還贏陳時中一點點。若是三腳督，除了蔣萬安、黃珊珊，如果是拿陳時中、林佳龍來比較，林佳龍落後一點，但在誤差範圍內。

黃揚明指出，民眾黨更討厭陳時中，國民黨對陳時中的好感度比民眾黨對陳時中的好感度要高。徐巧芯披露，這是因為國民黨裡面有很多很溫和的人，認為陳時中沒有功勞也有苦勞。

不過郭正亮補充，那是因為陳時中當防疫官，若成為候選人，民調一定會不一樣。至於黃珊珊會不會被棄保？郭正亮認為最後一定會，因為藍營太需要一場勝利，也不能怪誰。郭正亮也告訴徐巧芯一個大秘密，陳時中選台北市，國民黨比較放心！