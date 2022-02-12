知名直播主連千毅風格獨特，每每開播都湧入大票網友觀看，而他身邊不僅有美艷徒弟「日文女神」長瀨昆妮，他的嬌妻石帕玉外型更辣得宛如「真人版娜美」，連袂現身都會掀起轟動；最近連千毅跟風曬舊照挑戰，PO出和愛妻大尺度泡湯照，石帕玉上空只穿小黑褲，性感body全現形。

近日網路上流行曬舊照挑戰，有5年前、8年前甚至更久，直播主連千毅也跟風在IG發文，上傳一張和娜美妻泡湯親密照，表示「敢不敢放上8年前的自己！這兩天，網路上的流行」，還在底下說自己是「台北卡拉ok王子」。

連千毅曬出8年前和愛妻泡湯大尺度照片。(圖/ 摘自連千毅IG)

畫面中連千毅和石帕玉貼在一起坐在浴池裡泡湯，最吸睛的是，石帕玉全身只穿著一條黑色小褲，上半身赤裸靠在連千毅身上，水汪汪大眼睛望著鏡頭，電力十足；大尺度照片也讓網友看了血脈賁張，紛紛驚呼「太太這樣放出來…不好吧」、「老婆好漂亮」、「正宮好正好害羞」、「嫂子好美」。

連千毅曾在直播中透露嬌妻石帕玉身材有多好，還說她是娜美級外貌，身高171公分、23腰、34E超巨上圍，還有日本血統，驕傲地說愛妻外表是「TOP 1」。