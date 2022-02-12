台中市長盧秀燕頭戴可愛的老虎耳朵，身披老虎斑紋的披風上台致詞表示，台中市主燈「虎爺」，寓意是「好野（台語）」的好彩頭，祝市民虎年行大運，防疫也要拚經濟。（盧金足攝）

今年壬寅虎年燈會主題「台中虎耶YA！」，主燈「台中虎爺」。（盧金足攝）

中台灣元宵燈會晚間點燈 盧秀燕頭戴老虎帽喊：防疫也要拚經濟

2022中台灣元宵燈會12日晚上7時在台中文心森林公園開幕，台中市長盧秀燕頭戴可愛的老虎耳朵，身披老虎斑紋的披風上台，致詞只花40秒，台中市主燈「虎爺」，寓意是「好野（台語）」的好彩頭，祝市民虎年行大運，防疫也要拚經濟。

盧秀燕表示，今年壬寅虎年燈會主題「台中虎耶YA！」，主燈「台中虎爺」台語諧音「台中好野(富裕)」，虎爺在民間信仰不但是鎮煞除疫、守護孩童與土地的神祗，有招財添富、欣欣向榮等寓意，全民防疫也要繁榮經濟商機。

台中今年虎年以「台中虎耶YA！」為主題，打造10米高的森林之王「台中虎爺」主燈，台語諧音象徵「台中好野(富裕)」，並延伸設計5大主題燈區。

盧秀燕與市府團隊出席點燈，開幕晚會邀請徐佳瑩、陳勢安、梁文音、王宏恩接力為燈會熱鬧開唱，星光熠熠，吸引很多粉絲，觀旅局表示，因應防疫文心森林公園圓滿劇場燈區控管規定只納兩萬人，一切防疫優先。

今晚圓滿戶外劇場開幕晚會將由台中在地「威勁龍獅武術戰鼓團」磅礡開場，可愛小萌虎「靈魂頑童」熱力舞動、氣勢十足。

觀旅局長韓育琪表示，中台灣元宵燈會已邁入第22屆，在疫情影響下，許多大型活動都被迫暫停或延宕，台中市在市府團隊與市民齊心抗疫努力下，疫情相對平穩。

此外，今年超人氣的虎年小提燈「波波虎」外觀造型結合台中珍珠奶茶，趴在杯緣睜著大眼、圓胖虎爪超可愛，燈會期間每日從下午3時開放排隊，4時開始領取、每人限領一盞，數量有限、發完為止。

面對年後第一場大型燈會活動，市府團隊籌備過程戰戰兢兢、謹慎因應「搭捷運逛燈會，不用煩惱停車位！」

觀旅局表示，中台灣元宵燈會位於台中捷運文心森林公園站，搭捷運賞燈最方便，若想要自行開車或騎車前往，可將車子停放於捷運沿線各站周邊停車場，如市政公園、水安宮、豐樂公園停車場等，再轉搭捷運進入燈區，提醒賞燈民眾遵守防疫規範，配合工作人員指引，嚴守現場不飲食規定，全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，守護自己與他人健康。