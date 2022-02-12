2022年新北市平溪天燈節首場活動今（12日）在平溪國中登場，吸引非常多的國內外旅客特別前往平溪朝聖觀光朝聖，為了因應大量車潮及人潮，新北市瑞芳警分局派遣大量警力與協勤民力站崗服勤，為民眾服務，不過由於交疏時間從早晨到深夜，入夜之後氣溫驟降，寒風細雨更增添員警的勤務難度，不禁讓人心疼員警們的辛勞。

瑞芳警分局表示，特別為執勤警力，設置了「警察行動休息補給站」，準備了許多熱食、飲料，像是關東煮、運動飲料、九份草仔粿，另外還有香蕉、橘子等水果，可以補充維他命，甚至還特別準備了象徵福氣圓滿，又兼具補充體力的福圓(桂圓紅棗)茶，慰勞執勤警察與協勤民力，讓他們可以趁著輪班休息時，補充身體的能量，一名在路口擔服交管協勤的義交同仁，下崗後享用著補給站食物，直呼「不僅溫暖胃，更加溫暖人心」。

瑞芳警分局長謝龍富表示，同仁為了天燈節勤務付出體力辛勞，因此，特別設置「警察行動休息補給站」讓員警與協勤民力，能夠調節體力，避免疲勞，也希望到訪民眾給予活動工作人員肯定嘉許。