郭婞淳和潘君侖因《全明星》認識，今天能再同框，相當開心。（粘耿豪攝）

奧運金牌選手郭婞淳和男星潘君侖今（12日）上午出席CCSA（中華育幼機構兒童關懷協會）活動， 2人先前在《全明星運動會》上認識，潘君侖透露直到這次才有時間好好聊天，也終於圓夢和女神合照。而郭婞淳、潘君侖都走過許多艱難，當天也鼓勵所有無助、孤單的青少年遇到挫折不要放棄。

郭婞淳小時候家境不好，所幸在舉重上找到自己專長，比賽獎金逐漸改善家裡狀況，她表示即便辛苦，在訓練場上從未想放棄，但身為長女的她，為扛家計備感壓力，坦言有時會有小情緒：「為什麼我要那麼累，為什麼只有我在扛？」

但她看到同為長女的媽媽、外婆，獨力撫養孩子，從她們身上看到堅韌不拔的毅力，「影響我在夢想與實踐目標上，會更努力扛下責任」，所以很快收拾負面情緒，繼續往前走。媽媽平時也透過LINE傳訊息給她加油打氣。

感情空窗的郭婞淳透露已經沒有教練的禁愛令，並親吐理想型條件，未來男友必須要幽默，最好有運動習慣，但她現階段會先拚9月杭州亞運會，再拚2024巴黎奧運，暫無考慮談戀愛。

潘君侖因參加《全明星運動會》人氣大漲，但他剛出道時也有過挫折，一度因合約問題長達1年沒有工作，回部落休息3個月，期間想過放棄演藝事業，但後來看到爸爸堅持10年夢想蓋露營區，認為自己也該堅持，於是重返台北追求夢想。他演出的電影《鬼天下》已殺青，正在談2個偶像劇，還有3首單曲要發行，未來除了歌手身分，也會努力拍戲。